Rookontwikkeling in appartement Koen Baten

26 augustus 2018

14u20 5 Berlare In een appartementsgebouw in de Baron Tibbautstraat in Overmere is zondag omstreeks 13.15 uur brand ontstaan in één van de flats.

De bewoners hadden een elektrisch toestel gekocht en wilden dat even testen. "Toen ze het toestel ingeplugd hadden, ontstond er licht rookontwikkeling", zegt officier Paul De Wilde van de brandweer. "Oorzaak was de handleiding, die ze vergeten te verwijderen waren. Die handleiding had vuur gevat, maar de situatie was snel onder controle."

De brandweer moest het appartement uiteindelijk enkel even laten verluchten. Gewonden vielen er niet, en de bewoners konden al gauw weer naar binnen.