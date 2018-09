Rode Kruis geeft gratis cursus defibrillator Katrijn De Bleser

05 september 2018

Inwoners van Berlare kunnen een gratis cursus volgen om te leren werken met een defibrillator. Het Rode Kruis organiseert de cursus omdat er in Berlare op zes openbare plaatsen AED-toestellen staan.

Een automatische externe defibrillator (AED) is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart kan toedienen bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. "Zo'n toestel kan dus letterlijk van levensbelang zijn', weet Gunther Cooreman (Open Vld), schepen bevoegd voor volksgezondheid. "Maar dan moet je het wel correct kunnen gebruiken. Daarom voorzien we gratis opleidingen met een lesgever van het Rode Kruis."

De gemeente liet al zes AED-toestellen plaatsen op openbare plaatsen in Berlare. "In geval van nood kan je een toestel vinden aan de sporthal van Overmere, de sporthal van Berlare, Festivalhal Donkmeer, cc Stroming en scc De Venne. In het gemeentehuis van Berlare en in woonzorgcentrum Ter Meere hangt er binnen eentje", zegt schepen van Patrimonium, Steven Vandersnickt (Open Vld).

Er zijn opleidingen gepland op verschillende dagen en op verschillende locaties vanaf 15 tot en met 22 september. Een opleiding duurt drie uur. Deelnemen is gratis maar het is wel nodig om vooraf in te schrijven via www.berlare.be/aed.