Rode Kruis Berlare lanceert filmpje om nieuwe vrijwilligers aan te trekken Koen Baten

19 maart 2019

17u26 0 Berlare De Rode Kruisafdeling uit Berlare haalt alles uit de kast om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. De lokale afdeling heeft een rekruteringscampagne opgestart om hun team te komen versterken. “Het Rode Kruis bestaat niet alleen uit de hulpdienst. Er is zoveel meer en daar zoeken we nog extra krachten voor”, aldus Sven Meuleman van de Rode Kruis Berlare.

“Zo zijn we onder meer op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met bloedinzamelingen, personen die ouderen bezoeken in rustoorden, en lesgevers tijdens onze cursussen”, klinkt het. Een nieuw profiel waar het Rode Kruis ook zeker op zoek is, is een polyvalent basisvrijwilliger. Deze vrijwilligers nemen vooral de logistieke taken op zich om de andere werknemers te ontlasten.

Om al deze vrijwilligers te vinden, werd er al een grote campagne gestart met affiches en panelen in Berlare en omgeving. “Er werd ook een unieke campagnefilm gemaakt om op sociale media te verspreiden. Daarin acteren enkele Rode Kruisvrijwilligers. Op deze manier kunnen ze zien hoe onze afdeling werk”, aldus Sven Meuleman.

Op 30 maart tussen 10 en 16 uur kunnen kandidaat-vrijwilligers zich aanmelden tijdens een rekruteringsdag. Deze gaat door in de het lokaal aan de Baron Tibbautstraat 45A in Overmere. Ze maken er kennis met de vrijwilligers en krijgen een rondleiding. Indien ze interesse hebben, mogen ze ook direct toetreden. Alle profielen die gezocht worden, staan op de website www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/word-vrijwilliger/.