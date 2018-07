Riolering in Bontinckstraat wordt aangepakt 06 juli 2018

Het rioleringsstelsel in de Bontinckstraat wordt aangepakt. Dat gebeurt in samenwerking met de gemeenten Berlare, Laarne en met Aquafin. Behalve de Bontinckstraat worden ook de aanpalende straten zoals het Loereveld aangepakt. De straten worden zowel boven- en als ondergronds vernieuwd. Een gescheiden rioleringsstelsel wordt voorzien, de wegenis wordt vernieuwd en de waterberging wordt met een aangepast grachtenstelsel verbeterd. De komende weken wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Daarna komen de eigenlijke uitvoeringsdossiers naar de gemeenteraad. De effectieve werken moeten van start gaan in 2019, eerst in het deel van de Loereveldstraat dat aansluit bij de dorpskern van Overmere, nadien wordt er richting Laarne gewerkt. (KDBB)