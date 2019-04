Rijen dik voor glimp van lokale helden Greg en Oliver Berlare en Hamme derde en laatste keer ‘Dorp van de Ronde’, maar beide gemeenten zeggen geen nee tegen nieuwe passages Koen Baten

17u43 4 Berlare De fans van Greg Van Avermaet en Oliver Naesen stonden rijen dik om live een glimp op te vangen van hun lokale helden tijdens de Ronde van Vlaanderen. Hamme en Berlare waren vandaag voor de derde en laatste keer Dorp van de Ronde, al zeggen beide gemeenten geen neen tegen nieuwe passages.

Een stralende zon en de Ronde van Vlaanderen die door Hamme en Berlare trekt. Het bracht een massa volk op de been op de been in Berlare. Zo ook jonge wielerfans Kamiel De Wilde, Jefken De Frenne en Marie De Wilde. “Ik ben een supporter van Greg Van Avermaet", zegt de jonge Kamiel. Bij de vader klinkt iets heel anders. “Ik ben meer fan van Oliver Naesen", klinkt het. “Het is al de derde keer dat we naar hier komen en de sfeer is altijd leuk. Het is leuk om de renners te zien passeren en we genieten van de passage in Berlare.”

Ook in het Spurt in Hamme verzamelden honderden supporters en wielerfans. De hele straat organiseerde voor de tweede keer een groot feest in hun straat en kan telkens rekenen op heel wat volk. “Wij zijn heel tevreden dat we zoiets moois kunnen organiseren. Het zonnig weer zorgde voor heel wat volk die hier naar de koers kwam kijken", zegt organisator Bart Van Hecke. Tijdens de koers waren er optredens en het wereldkampioenschap ‘Spurt'. De opbrengst van heel het gebeuren gaat naar het goede doel.

Even verderop, in het fandorp voor Greg Van Avermaet werd er maar voor een renner de vingers gekruist. “Wij kwamen om Greg te zien winnen", klinkt het bij de aanwezigen. Ook hier waren honderden fans aanwezig om hem toe te juichen. De sfeer was geweldig. Het VTM-programma Holland-België kwam ter plaatse om enkele opnames te maken. “Ik mocht enkele vragen stellen over de koers, niet alleen over Greg Van Avermaet, maar het is wel leuk om zo onze gemeente eens in de kijker te zetten", zegt voorzitter Tania De Mey. “Het was een zeer geslaagde namiddag en wij hebben er enorm hard van genoten.”

Het was het laatste jaar dat Berlare en Hamme als ‘Dorp van de Ronde’ een passage kregen door hun gemeente. Maar beide gemeenten staan zeker niet afkerig tegen nieuwe passages in de toekomst. Dit alles hangt natuurlijk af van waar de start volgend jaar plaats vindt en hoe het parcours uitgetekend wordt. “Het lokt telkens veel volk en het is een leuk om te supporteren voor onze lokale helden, dus we moeten dit zeker bekijken", klinkt het. Ook de wielerfans zien een nieuwe passage zeker wel zitten. “Het is leuk om de renners van dichtbij te zien passeren, dus wij hopen dat het niet de laatste keer was", klinkt het.