04 maart 2019

Vzw Durme organiseert op zondag 24 maart een ‘ridderwandeling’ in de Eendenkooi in Berlare. Wat was die eigenlijk en waarvoor diende zij? Op die vragen krijgen jonge deelnemertjes een antwoord. Het spannende avontuur is geschikt voor kinderen tussen 6 en 10 jaar oud, ouders en grootouders zijn natuurlijk ook welkom. De wandeling start aan het Brugsken in de Donklaan ter hoogte van huisnummer 73. Meer info bij Nico Cougé via het mailadres couge@telenet.be.