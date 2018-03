Recreatief netwerk voor natuur in de regio 29 maart 2018

Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen gaan samenwerken om de recreatie rond de Schelde beter te ontwikkelen.

De rijke natuur die Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen rijk zijn, overstijgen de gemeentegrenzen. Daarom maken de drie gemeenten nu samen werk van de ontplooiing van de natuur in de nabijheid van de Schelde, in het gebied Kalkense Meersen en Donkmeer. Twee jaar lang werd er intensief overleg gepleegd en nu ligt er een toekomstvisie klaar die ook al vertaald werd naar een onthaal- en actieplan.





De afgelopen jaren werden in het kader van het Sigmaplan al verschillende overstromingsgebieden aangelegd. Gevolg: het natuurgebied in de regio breidde al uit tot 1.500 hectare, goed voor heel wat nieuwe diersoorten. Zo werden er voor 2013 nog geen tien vogelsoorten gespot in het oostelijk deel van de Paaardenweide, terwijl dat er vandaag al meer dan 200 zijn.





"Met onze toekomstvisie willen wat al het moois wat de natuur in de regio te bieden heeft samenbrengen", zegt coördinator Emanuel Ramoudt.





(KDBB)