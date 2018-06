Recreatiedomein Nieuwdonk straks eigendom van provincie? 26 juni 2018

02u52 0 Berlare Recreatiedomein Nieuwdonk wordt wellicht eigendom van de provincie. Nieuwdonk ligt op de onderhandelingstafel in ruil voor de aandelen van DDS die de provincie nu heeft.

De provincie Oost-Vlaanderen heeft vandaag nog aandelen van intercommunale DDS. Maar door de afslanking van de provincies moeten de besturen zich tegen eind 2018 uit alle intercommunales terugtrekken. DDS moet dan de waarde van de provinciale aandelen terugbetalen of de aandelen kunnen overgekocht worden door de gemeente.





"De aandelen zelf kopen, brengt een erg technische procedure met zich mee. Bovendien spreken we over grote bedragen. Daarom werd de Nieuwdonk op de onderhandelingstafel gelegd", zegt Kris Verwaeren, algemeen directeur van DDS. "In ruil voor de aandelen zou de provincie de Nieuwdonk krijgen." Dat lijkt op het eerste zicht een faire deal, zeker omdat recreatie nog steeds een bevoegdheid van de provincie blijft.





Maar een zekerheid is er dus nog niet.





Beslissing eind augustus

"Tegen eind augustus moet er een beslissing vallen. Enkel als de procedure voor de overname van de aandelen dan ingezet wordt, kan die voor het einde van het jaar afgerond worden", aldus Verwaeren. Als er toch niet op tijd een overeenkomst gevonden wordt, zal er een procedure voor de rechtbank beginnen. Voor de bezoekers van Nieuwdonk verandert er niet meteen iets. Bij goed weer kunnen zonnekloppers nog steeds terecht op het strand of ze kunnen gewoon een plonsje blijven doen in het verkoelende water. (KDBB)