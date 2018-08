Record van 38.000 bezoekers aan Nieuwdonk in juli << Vanaf 27 graden Celsius hebben we een topdag >> Katrijn De Bleser

03 augustus 2018

17u29 0

Met meer dan 38.000 betalende bezoekers was juli een topmaand aan de Nieuwdonk. De bloedhete maand brak alle records. De voorbije jaren kwamen er gemiddeld 20.000 bezoekers in juli.

Even rustig gaan wandelen of de rust van de natuur opzoeken, dat zat er in de maand juli niet in aan de Nieuwdonk. Het strand zat bijna dagelijks afgeladen vol zonnekloppers. Het hete weer lokte elke dag een massa volk naar de Nieuwdonk. Om te zonnebaden, maar meer dan ooit om een frisse duik te nemen in het water van de Nieuwdonk. Een duidelijk bewijs daarvan zijn de cijfers.

In de maand juli kreeg Nieuwdonk 38.262 betalende bezoekers over de vloer. Over dezelfde periode vorig jaar waren dat er slechts 9.674. De drie jaren ervoor: 2014, 2015 en 2016 schommelde dat bezoekersaantal steeds rond de 20.000. Enkel 2013 was ook een behoorlijk goed jaar met 35.019 bezoekers in de maand juli. Maar 2018 slaat dus alle records.

"Vanaf 20 graden Celsius zakken er al eens wat mensen af naar de Nieuwdonk. Het gaat dan voornamelijk om wandelaars, jongeren en mensen met kinderen. Maar het is pas vanaf 27 graden Celsius dat we echt de massa mogen verwachten", weet domeinverantwoordelijke, Marc Vertonghen. "Normaal hebben we in de zomermaanden wel een reeksje van die dagen." Maar dit jaar had de maand juli bijna alleen maar hete dagen.

Tijdens de weekdagen schommelde het bezoekersaantal meestal rond duizend. De zondagen in juli zorgden voor extreme drukte. Topdagen waren zondag 1 juli met 3.562 bezoekers, zondag 8 juli met 2.874 bezoekers, zondag 15 juli met 2.678 bezoekers, zondag 22 juli met 2.015 bezoekers en op zondag 29 juli daalde het bezoekersaantal tot 784 bezoekers. Dat heeft te maken met het bouwverlof. Eind juli zijn de meeste mensen op vakantie om warmere, of dit jaar eerder betere, oorden op te zoeken.

"Ook het voorjaar was dit jaar goed met 21.416 bezoekers in mei en juni. Vorig jaar waren dat er 2.000 meer maar de jaren voordien haalden we meestal de 10.000 niet", weet Kris Verwaeren, directeur van intercommunale DDS. "Daarmee kregen we deze zomer al 59.678 bezoekers op het strand van de Nieuwdonk. Dat is nu al meer dan het aantal bezoekers dat de voorbije vijf jaar tijdens de hele zomer naar Nieuwdonk kwam."

Het belooft nog tot het einde van de maand zo heet te blijven. De records werden nu al gebroken en die lijn zal dus alleen maar doorgetrokken worden. Dat is niet alleen goed nieuws voor eigenaar DDS, maar ook voor de uitbaters van De Zonnevallei, de enige horecazaak aan de Nieuwdonk. Zij namen de zaak pas afgelopen winter over en nemen daarmee meteen een vliegende start. Op hete dagen, als er al andere geweest zijn, zorgen ze ook voor een beachbar aan het strand om zo alle bezoekers tijdig te kunnen voorzien van een verkoelend drankje.