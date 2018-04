Radio beu? Geniet zondag van serpentmuziek MUSEA LATEN MENSEN FAVORIETE DINGEN KIEZEN OP ERFGOEDDAG KATRIJN DE BLESER NELE DOOMS

21 april 2018

03u02 0 Berlare Van opvallende en vreemde museumobjecten, over tradities rond trouwen tot een verkiezing van het mooiste patrimonium van Wieze. De Erfgoeddag die aanstaande zondag plaatsvindt, kreeg dit jaar het thema 'Kiezen'. Een overzicht.

4 De Stedelijke Musea van Dendermonde pakken uit met het project 'Exposure' in het Vleeshuismuseum van Dendermonde. Een groep inwoners uit de Ros Beiaardstad kreeg de vraag om hun favoriete museumobject te kiezen. Het resultaat is een verrassende keuze van objecten uit de vaste collectie en museumreserves. Die worden allemaal tentoon gesteld, vergezeld van bijhorende persoonlijke verhalen.





Zo koos Vera Steenput, leerkracht Nederlands en dichteres, er een 'serpent' uit. Serpentiste Berlinde Deman zal muziek uit diverse tijdperken en uiteenlopende genres op dit merkwaardig muziekinstrument spelen, terwijl Vera zelf het draaiorgel hanteert. De dames krijgen ook nog eens gezelschap van stadsbeiaardier Lorenz Meulebroek met een mobiele beiaard. Iedereen is welkom vanaf 14 uur in het Vleeshuismuseum.





4 Voor de Heemkring van Lebbeke werkte heemkundige Luc Pieters in kader van het thema 'kiezen' een ruime bijdrage uit rond trouwen, en de gebruiken en tradities bij deze belangrijke stap. Daarrond is een tentoonstelling opgebouwd. Die is te bezoeken op zaterdag 21 april en op zondag 22 april, van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Galerie De Fontein, aan de Grote Plaats in Lebbeke.





4 De Oudheidkundige Kring H.H. Salvator van Wieze brengt met een fototentoonstelling een overzicht van al het moois dat het dorp te bieden heeft. Gebouwen, immaterieel erfgoed en natuurpracht komen aan bod. Bezoekers van de expo moeten de drie mooiste elementen verkiezen. De expo in de Pastorie van Wieze, aan de Sasbaan is open van 10 tot 18 uur.





4 In Oud Huys Mariman in Hamme wordt het thema 'kiezen' letterlijk genomen. De Hamse cultuurdienst zet samen met Heemkring Osschaert zes lokale tradities in de kijker. Onder andere de Wuitensfeesten, Hamse kapelletjes, fanfares en kermiskoersen komen aan bod. De inwoners hebben de kans om te stemmen op hun favoriet. De winnaar krijgt bijzondere aandacht tijdens de volgende legislatuur. De expo gaat door van 10 tot 18 uur. Stemmen kan tot 14 uur.





4 In Zele zorgt de Heem- en Oudheidkundige Kring voor een expo over de geschiedenis van het rijke Zeelse sport- en verenigingsleven. De expo toont tal van foto's, vlaggen en attributen.





Het Museum Zeels Erfgoed zet zondag de deuren open van 10 tot 17 uur.