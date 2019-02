Putteke winter en toch al pret aan de Nieuwdonk Geert De Rycke

17 februari 2019

14u27

Het is pas februari en aan de Nieuwdonk stromen de bezoekers al toe. Normaal beginnen de bezoekers pas in april of mei naar de Nieuwdonk af te zakken maar het zomerse weer van dit weekend bracht er voor dit jaar meteen verandering in. Het beeld van de eenzame wandelaar met de hond aan de oevers van het meer werd al vervangen door een massa kinderen die het strand overspoelde. Niet om de temperatuur van het water van de Nieuwdonk eens te checken, wel om te ravotten in het zand en op de speeltuigen. Ook heel wat wandelaars zochten de nabijheid van het water op. Gewoon om te genieten van het water en de zon, een combinatie die meteen een vakantiegevoel creëert. Andere Berlarenaren zochten dan weer de rust van het Kasteelpark op, waar kinderen konden ravotten in de speeltuin. En niet zomaar een speeltuin, eentje die volledig uit natuurlijke materialen gemaakt werd.