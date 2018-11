Proxy Delhaize deelt prijzen uit voor klanten na eerste verjaardag Koen Baten

25 november 2018

10u31 0

De Proxy Delhaize in Overmere heeft voor zijn eerste verjaardag een wedstrijd georganiseerd voor al zijn klanten. Acht weken lang konden de klanten spaarkaarten verzamelen en in een urne stoppen in de winkel. In totaal waren er 81 prijzen voorzien voor de klanten. De hoofdprijs was een auto. De wedstrijd liep van 14 november tot dit weekend. Er werden in totaal 971 spaarkaarten verzameld. Alle klanten verzamelden dit weekend aan de Delhaize en kregen een glas om mee te vieren.