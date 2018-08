Provincie is nieuwe eigenaar Nieuwdonk "Clubs, verenigingen en horeca kunnen gewoon blijven"

Katrijn De Bleser

28 augustus 2018

12u08 0

De provincie Oost-Vlaanderen wordt vanaf 1 januari 2019 de nieuwe eigenaar van recreatiedomein Nieuwdonk. "Voor de bezoekers blijft alles hetzelfde. Ook de bestaande overeenkomsten met clubs en verenigingen worden gewoon overgenomen", zegt gedeputeerde Alexander Vercamer.

Provinciale aandelen moeten uit intercommunales tegen het einde van 2018. Dat besliste de Vlaamse regering. Daarmee moet de provincie Oost-Vlaanderen uit intercommunale DDS treden. "Een moeilijk verhaal. We hebben hier immers niet om gevraagd", zegt Alexander Vercamer, gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen. "De provincie bezit bijna vijftien procent van de aandelen van DDS, goed voor zo'n 3,5 miljoen euro." Eens de onderhandelingen begonnen te lopen, werd al snel recreatiedomein Nieuwdonk op de tafel gelegd.

"Nieuwdonk past perfect binnen de principes die de Provincie hanteert bij de uittredingen uit intercommunales: we willen een correcte boekhoudkundige waarde krijgen voor onze aandelen, maar we willen ook de intercommunale niet in de problemen brengen. Bovendien zien we dit als een opportuniteit die kadert in het grondgebonden beleid van de Provincie. We versterken hiermee de regionale spreiding van de provinciale recreatiedomeinen. In deze regio hadden we er immers nog geen", zegt Vercamer.

Meteen feestjaar

Ook voor DDS was deze 'ruil' een goede oplossing. "De provincie heeft de knowhow en de ervaring om een recreatiedomein te beheren. We zijn tevreden dat de bestaande recreatie hier bewaard blijft", zegt Kenneth Taylor, voorzitter van intercommunale DDS. Het provinciebestuur belooft alvast dat er voor de bezoeker niet meteen veel zal veranderen. "De concessie van de horecazaak wordt gewoon overgenomen en ook de contracten met de werknemers nemen we over. Bovendien kunnen clubs en verenigingen die een overeenkomst hebben met DDS gerust zijn. We laten die gewoon doorlopen. Net als de jachtafspraken", zegt Vercamer.

Nieuwdonk lokt elke zomer heel wat toeristen naar Berlare. Maar evengoed mensen uit eigen streek komen er zonnebaden. Juli van dit jaar was één van de beste maanden in de geschiedenis van de Nieuwdonk met 38.000 bezoekers op één maand tijd. Voor de provincie is Nieuwdonk echter geen winstpost. "Integendeel. Het is verlieslatend, het is een service die we aan inwoners en toeristen aanbieden", zegt Vercamer. "We zullen er uiteraard ook in investeren. Onze diensten kwamen de situatie al eens bekijken en er werd al een programma opgemaakt. Eerst is er de aanleg van een gescheiden riolering. Dat wordt immers verplicht."

Vanaf 1 januari 2019 wordt de provincie officieel eigenaar van de Nieuwdonk. En ze mogen al meteen een feestje organiseren. In 2019 is het dertig jaar geleden dat het recreatiedomein opende.