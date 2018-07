Problemen waterdruk Nieuwdonk nog steeds niet opgelost Redactie

16 juli 2018

18u22 1

De problemen met de waterdruk op en rond de Nieuwdonk zijn nog steeds niet opgelost. Dat laat Kris Verwaeren, directeur van intercommunale DDS weten.

Afgelopen weekend was een topweekend voor het recreatiedomein. Enkele duizenden bezoekers kwamen langs, verspreid over zaterdag en zondag. Bovendien organiseerde rugbyclub BrigandZe er een beachrugbytornooi. Omdat er te weinig druk op het water zit, kunnen de toiletten niet doorgespoeld worden. Aanvankelijk liepen redders om en weer van de Nieuwdonk naar de toiletten met emmers water om zo de toiletten handmatig door te spoelen. "Via een privaat bedrijf konden we aan een pomp geraken. Zo wordt het water uit de Nieuwdonk tot aan de toiletten gepompt", zegt Verwaeren. "Ik let er wel steeds op dat er geen visjes mee de toiletten in gaan", zegt domeinverantwoordelijke Marc Vertonghen die de toiletten doorspoelt.

"De Watergroep weet dat er problemen zijn met met de druk op het water aan de Nieuwdonk en in de omgeving ervan. Maar ze kunnen het niet verhelpen. De langdurige droogte zou de oorzaak zijn", zegt Verwaeren. Ook in de horecazaak De Zonnevallei ondervinden ze hinder. Omdat er geen druk op het water zit, moeten ze creatief zijn om de glazen te spoelen. Het enige wat DDS kan doen, is hopen op regen. En intussen de toiletten blijven doorspoelen met emmers water uit de Nieuwdonk.