Poppentheater Sloeber komt naar cc Stroming 23 februari 2018

Het Berlaarse poppentheater Sloeber speelt zondag 'De pen van Pimpernel' in cultureel centrum Stroming in Berlare. Het stuk gaat over Sloeber die de koning uit de nood helpt. Die laatste heeft namelijk geen enkele pen meer, waardoor hij geen wetten meer kan schrijven. Sloeber en Tinneke helpen hem om dat probleem op te lossen. De voorstelling vindt plaats op zondag 25 februari om 15 uur in cc Stroming. Inkom kost 3 euro. Info: www.sloeber.org.





(KDBB)