Politiezone Berlare/Zele waarschuwt voor valse informatie op sociale media na ongeval Koen Baten

14 augustus 2018

16u39 2

De politiezone Berlare/Zele roept op hun Facebookpagina op om voorzichtig te zijn met de informatie de op sociale media geplaatst worden. Gisteren plaatsten enkele bewoners op een facebookgroep dat er een dodelijk slachtoffer gevallen was bij een ongeval. "Dit was dus absoluut niet waar", zegt Johan De Bruycker van de politiezone. "De man raakte zwaargewond en had meerdere breuken, maar verdere informatie klopte zeker niet", klinkt het. Het is niet de eerste keer dat er foute informatie op sociale media komt te staan, maar hier ging het wel heel ver. "Mensen maken zich ook soms zorgen als ze lezen van een ongeval en denken dat het misschien iemand van hun familie is. Dat was ook in dit geval zo, en dan zo iets lezen komt hard aan", vult De Bruycker aan. "Onze dienst slachtofferbejegening is opgeleid voor dit soort situaties om het nieuws te brengen. Geef hen dan ook de kans dit te doen, ook al duurt het soms iets langer. Mensen ongerust maken helpt niemand vooruit." De politiezone waarschuwt dan ook op hun Facebookpagina. "Let op wat je zegt of wat je reageert, want voor je het weet doe je er meer kwaad mee dan goed", besluit De Bruycker.