Politiezone Berlare/Zele heeft bijzonder druk verlengd weekend met 90 interventies Koen Baten

05 november 2018

De politie van Berlare/Zele heeft tijdens het verlengde weekend 90 geregistreerde interventies moeten uitvoeren. In totaal werden er 54 processen-verbaal opgesteld. Het ging om 28 processen verbaal voor verschillende gerechtelijke feiten. Acht pv’s werden opgesteld voor verkeersongevallen. De politie kon ook 14 pv’s opstellen voor verkeersinbreuken. Tot slot werden ook nog twee pv’s opgesteld voor sluikstorten.

Op de Gentsesteenweg in Zele raakte een fietser gewond aan zijn achterhoofd toen hij tegen een openslaande deur botste. Verder werden in Zele ook vier reiskoffers achtergelaten op de openbare weg. De eigenaar van de koffers kon geïdentificeerd worden en er werd een GAS-boete uitgeschreven. De politie vond ook enkele honden die losliepen en moest vier schapen vangen die ontsnapt waren.

In Zele waren er ook problemen met twee personen die op restaurant waren gaan eten en daarna de rekening niet konden betalen.

Inbraken

Zowel in Zele als in Berlare werden afgelopen weekend ook enkele inbraken vastgesteld. Het ging om twee inbraken in Zele en een in Berlare. Bij een inbraak werd een voertuig uit de garage stolen, waarover we gisteren al een bericht maakten. Tot slot was er ook nog een inbraakpoging in Zele, maar kon de woning niet betreden worden.

Op 2 november kon de politie ook een geseind persoon aantreffen bij een politiecontrole. De verdachte werd meegenomen voor verder verhoor. Gisteren kon de politie ook een man bestuurlijk aanhouden die de openbare orde verstoorde. Hij was onder invloed van alcohol en mocht zich bezinnen in de cel.