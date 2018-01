Politie zoekt eigenaar biggetjes 02u39 0 Foto Kos De varkentjes vonden intussen al een tijdelijke opvang. Berlare De politie van Berlare/Zele plaatste gisteren een vreemd zoekertje op hun facebookpagina. Al sinds enkele dagen lopen een viertal biggetjes los in de Haagstraat en de Sint-Jobstraat in Berlare.

De politie kreeg meerdere meldingen over de diertjes, maar had geen idee wie de eigenaars waren. De varkens zelf zorgden in de buurt ook voor heel wat schade in de omliggende tuinen. De varkentjes konden uiteindelijk gevangen worden, en er werd gezocht naar een opvangplaats voor de diertjes. Hiervoor rekende de politie op enkele buurtbewoners om de dieren tijdelijk op te vangen, want de opvangcentra zaten helemaal vol. In afwachting hopen zij dat ze de eigenaar kunnen opsporen of dat hij zich meld. Er kwamen onmiddellijk heel wat reacties op de post om de biggetjes tijdelijk op te vangen. Kort na de oproep die de politie verspreidde, vonden de varkentjes al snel een nieuwe thuis. (KBD)