Politie waarschuwt na foute berichten over dodelijk verkeersslachtoffer: "Let op wat je via sociale media zegt" Koen Baten

14 augustus 2018

16u40 4 Berlare De politie van de zone Berlare/Zele heeft via Facebook opgeroepen om voorzichtig te zijn met informatie die via sociale media gedeeld wordt.

Eerder deze week hadden inwoners ook al op Facebook gemeld dat er een dodelijk slachtoffer gevallen was bij een ongeval. "Maar dit klopte dus absoluut niet", zegt Johan De Bruycker van de politiezone. "Er was een ongeval waarbij een man meerdere breuken opliep, maar van een overlijden is geen sprake."

Het is niet de eerste keer dat foute informatie via sociale media gedeeld wordt, maar deze keer ging het wel heel ver. "Mensen maken zich soms ook zorgen wanneer ze iets over een ongeval lezen", aldus De Bruycker. "Ze kunnen bijvoorbeeld denken dat het om een lid van hun familie gaat. In dit geval hebben familieleden van het slachtoffer het foute bericht ook gelezen, en zoiets komt hard aan. Onze dienst slachtofferbejegening is opgeleid voor dit soort situaties. Zij weten hoe ze slecht nieuws moeten melden, dus geef hen ook de kans om dat te doen — ook al duurt het soms iets langer. Maar mensen ongerust maken, helpt niemand vooruit."

"Let op wat je zegt of hoe je reageert. Want voor je het weet, doe je er meer kwaad mee dan goed", besluit De Bruycker.