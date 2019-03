Politie waarschuwt eigenaars met kippen voor vos Koen Baten

31 maart 2019

18u14 0

De politiezone Berlare/Zele waarschuwt eigenaars met kippen. In de Heikantstraat in Overmere werden vijf kippen doodgebeten, vermoedelijk door een vos die daar actief is. De politie raadt de bewoners en eigenaars van kippen aan om te kijken of het hok voldoende beveiligd is zodat de vos niet nog meer slachtoffers kan maken.