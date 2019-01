Politie treft slapende bouwvakker aan in bestelwagen: man stond geseind en wordt naar gevangenis gebracht Koen Baten

14 januari 2019

In de Molenstraat in Berlare werd zaterdagavond iets na 20 uur een bouwvakker al slapend aangetroffen in zijn bestelwagen. De politie maakte de man wakker en controleerde zijn identiteit. Uit de bevraging van de gegevens bleek dat de man geseind stond voor gevangenneming. De man werd meteen overgebracht naar Dendermonde, waar hij verder kon slapen in de cel.