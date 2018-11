Politie krijgt oproep omdat partner niet in bed wil komen liggen Koen Baten

05 november 2018

Naast de vele oproepen die de politie van Berlare/Zele afgelopen weekend kreeg, waren er ook enkele nutteloze oproepen binnengekomen. Zo kreeg de politie onder meer telefoon omdat iemand zijn partner niet in bed wilde komen liggen.

Een andere bewoner belde naar de politie om te zeggen dat hij al een tijdlang geen facturen meer kreeg voor zijn telefoonrekening.

Enkel in dringende situaties kan me naar het nummer 101 bellen, in deze situaties kwam de politie niet tussen.