Politie komt langs tijdens sportkamp

06 april 2018

De gemeentelijke sportkampen deze vakantie zijn een groot succes. De vier kampen die doorgaan in de sporthallen van Berlare en Overmere zijn bijna allemaal volzet.





In de sporthal van Overmere stond deze week een Politiekamp voor 45 kleuters op het programma. Enkele agenten kwamen langs om samen met de deelnemers te sporten en om hen van dichtbij te laten kennismaken met de politie. "Op hetzelfde moment wordt er in de sporthal van Berlare een sportkamp op wielen georganiseerd voor veertig lagereschoolkinderen. Fietsen staat daarbij centraal", zegt vrijetijdsconsulent Davy Rasschaert.





Volgende week staat nog een Smurfenkamp gepland voor kleuters in Berlare. Kinderen van de lagere school kunnen dan in Overmere terecht voor een sportkamp in het teken van de Olympische Spelen. Daarmee genieten deze vakantie bijna 200 kinderen van sportplezier. Foto Geert De Rycke (KDBB)





