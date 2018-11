Politie controleert verblijfsparken aan Donkmeer Koen Baten

29 november 2018

De politiezone Berlare/Zele heeft op 27 november een controleactie gehouden in meerdere verblijfsparken in de omgeving van het Donkmeer. De agenten controleerden op permanente bewoning in de verblijfsparken, wat niet is toegelaten. De politie laat weten dat het de opstart is van de controles. “Er werden voorlopig nog geen overtredingen vastgesteld", aldus commissaris Johan De Bruycker. De controles worden doorgevoerd omdat de politie een vermoeden heeft dat er bewoners zijn die er permanent verblijven. “Er zullen dus zeker nog controles plaatsvinden in de toekomst”, zegt De Bruycker.