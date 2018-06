Plots nieuw plan voor administratief centrum GEMEENTEBESTUUR WIL VOLLEDIGE NIEUWBOUW AAN RAND KASTEELPARK KATRIJN DE BLESER

29 juni 2018

02u30 0 Berlare Uit het niets komt het gemeentebestuur met een nieuw plan voor de bouw van een nieuw administratief centrum aan de rand van het Kasteelpark, op de plaats van de oranjerie. In het nieuwe gebouw worden enkele diensten ondergebracht en wordt een polyvalente zaal ingericht.

Verschillende oppositieraadsleden vielen tijdens de laatste gemeenteraad bijna van hun stoel toen bij het punt over de stand van zaken over de plannen van het Kasteelproject plots een hele nieuwbouw werd voorgesteld. "Het eerste wat we ervan horen. Enkele jaren geleden werden al eens plannen gemaakt voor de bouw van een nieuw administratief centrum op de plaats waar vroeger de Ami was. Dat kostte de gemeente een flinke duit om de plannen uiteindelijk gewoon af te blazen. Nu komt de meerderheid plots met een totaal nieuw plan", zegt onafhankelijk gemeenteraadslid Piet Vandoolaeghe.





Het plan dat nu voorligt, kadert in een groter project. "We kozen er destijds voor om de Ami te verkopen zodat we het kasteel met zijn bijgebouwen en tuin konden aankopen. Dat was een unieke kans. Intussen zijn we al jaren bezig met de heropwaardering van het Kasteelpark. Anderhalf jaar geleden werd een architect aangesteld voor de restauratie van het kasteel en de bijgebouwen, maar omdat er niet genoeg plaats is om de diensten daarin onder te brengen, voorzien we nu een nieuwbouw op de plaats van de oranjerie", verduidelijkt burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld) de plannen.





Onduidelijkheid

De oranjerie in de tuin van het kasteel is, in tegenstelling tot de andere gebouwen, niet geklasseerd en zal dus verdwijnen. "Deels op die plaats, deels op de aangrenzende parking wordt de nieuwbouw verwezenlijkt. Het gaat om een laagbouw met een polyvalente raadzaal en bureaus voor de dienst Bevolking en Vergunningen. De andere ondersteunende gemeentediensten krijgen een plekje in de zijgebouwen van het kasteel", zegt Gabriëls. Even was er onduidelijkheid of dat allemaal wel zou mogen omdat de dienst Onroerend Erfgoed nog geen groen licht gaf. "Die kunnen pas advies geven nadat we de aanvraag voor een milieuvergunning indienen. Uiteraard zijn ze wel op de hoogte van onze plannen", zegt de burgemeester.





De renovatie van de oude gebouwen zal zo'n 6,6 miljoen euro kosten. "Daarvan wordt wellicht 3,5 miljoen euro gesubsidieerd. Na de renovatiewerken beschikt ons kasteel over een grote foyer voor recepties met uitzicht op het park, een nieuwe trouwzaal, een kelder voor tentoonstellingen, moderne vergaderzalen en sanitair dat toegankelijk is voor publiek", zegt de burgemeester. De nieuwbouw zal de gemeente 2,6 miljoen euro kosten. Wat er met het huidige gemeentehuis zal gebeuren, is nog niet beslist.