Plannen voor herinrichting N467 in de maak N-VA WIL MEER PARKING EN PLAATS VOOR FIETSERS OP EMIEL HERTECANTLAAN KATRIJN DE BLESER

22 maart 2018

02u36 0 Berlare De Emiel Hertecantlaan (N467) wordt opnieuw ingericht. De onderhandelingen zijn nog aan de gang, maar oppositiepartij N-VA vraagt nu al om genoeg parkeerplaats te voorzien en om rekening te houden met fietsers.

De Emiel Hertecantlaan in het centrum van Berlare is de drukste weg van het dorp. Het deel van de gewestweg N467 heeft dagelijks heel wat doorgaand verkeer te slikken. Bovendien zijn er langs de straat heel wat winkels en zaken van zelfstandigen gevestigd. Er is al langer sprake van een herinrichting, maar echt concreet was dat nog niet. Op dit moment werken het gemeentebestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan een plan. "Al jaren vragen we of er vorderingen zijn, maar voorlopig bleef het antwoord negatief. Nu kregen we van AWV als antwoord dat er een consensus voorligt", zegt Marie-Christine Vleminckx (N-VA). "AWV stelde samen met het gemeentebestuur een studiebureau aan en er werden al plannen opgemaakt. In die plannen is te weinig parkeerplaats voorzien voor klanten van de vele handelaars langs de baan. Daarom willen we nu al, nog voordat de effectieve plannen worden opgemaakt, inspelen op wat er voorligt."





Behalve voldoende parking heeft N-VA nog enkele andere aandachtspunten klaar. "Ook moet er een veilige plaats voorzien worden voor fietsers en we vragen om rekening te houden met de belangen van handelaars en winkeliers. Bovendien willen we in de consensus laten opnemen dat de onteigeningen beperkt worden tot het strikt noodzakelijke. We gaan ervan uit dat het college van burgemeester en schepenen alleen maar het beste voor heeft met alle betrokken partijen, maar we willen gewoon zekerheid: we willen zeker weten wat er in de consensus staat en of de gevraagde punten worden opgenomen."





Volgens schepen van Mobiliteit Wim Arbijn (sp.a) zijn de onderhandelingen met het Vlaams gewest nog volop aan de gang. "AWV kwam met een plan, wij hebben daar nog een aantal opmerkingen bij. Dat gaat voornamelijk over de parkeerplaatsen die zouden verdwijnen. Dat zien wij niet zitten", zegt Arbijn.





De plannen voor de drukke centrumstraat worden op dit moment dus volop gemaakt. "Maar we zitten nog steeds in de planningsfase. Er is dus nog geen concrete timing en er is ook nog geen budget voor vrijgemaakt. We komen pas tot een consensus als we als gemeentebestuur ervan overtuigd zijn dat de plannen zorgen voor een leefbare straat, zowel lokaal als voor de doorstroming van het doorgaand verkeer", zegt Arbijn. "Bovendien moeten ook nog de rooilijnen gerealiseerd worden en er zullen enkele onteigeningen moeten doorgevoerd worden. Er zal dus nog niet meteen iets veranderen in het straatbeeld."