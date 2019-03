Pikante film Amours d’Automne die 57 jaar geleden werd opgenomen in Berlaar opnieuw vertoond Koen Baten

17 maart 2019

11u44 1 Berlare De Nationale Strijdersbond uit Berlare (NSB) organiseerde een vertoning van de in Berlaar gefilmde prent ‘Amours d’automne’. De film, met de Berlaarse actrice Dominique Vaneck in de hoofdrol, bestaat maar liefst 57 jaar. Hoog tijd dus om de film opnieuw aan het grote publiek te laten zien.

Amours d’Automne was in de tijd dat hij gemaakt werd niet alledaags. Hij handelt over een driehoeksverhouding en bevat heel wat pikante scènes. Toen hij het levenslicht zag, in 1962, moesten kijkers minstens 16 jaar zijn. Hij werd grotendeels opgenomen aan de Donk. De Berlaarse actrice Dominiqie Vaneck, of Claire Vanderbeque zoals ze echt heet, speelde er de hoofdrol in. Claire groeide op aan het Sint-Annaplein en was de dochter van Elisabeth Hertecant en Georges Vanderbeque. In 1960 werd ze ontdekt tijdens een schoonheidswedstrijd.

Verloren gewaand

Bijzonder is dat de film sinds 1987 verloren werd gewaand. De Oud strijdersbond kon de film opsporen en contacteerde Claire. Zij had de film overigens zelf nog niet gezien. “Ik vind het een mooi initiatief van de NSB dat ze deze film vanonder het stof hebben gehaald en hem nu eens tonen. Ik heb heel mijn jeugd in Berlaar doorgebracht, dus het is fijn om hier terug te zijn”, aldus de vrouw. “Na deze ene film heb ik nooit meer geacteerd, dat was ook mijn doel niet. Ik ben getrouwd en ben naar Zwitserland verhuisd”, klinkt. In de belangstelling staan hoefde voor de vrouw echter niet. “Al vind ik vind het wel leuk om nog eens wat oude bekenden terug te zien”, besluit Claire. De filmvoorstelling werd druk bijgewoond en kon op heel wat positieve reacties rekenen.