Passagier van bromfiets raakt gewond na aanrijding met personenwagen Koen Baten

04 februari 2019

16u36 1

In de Kruisstraat in Overmere is een passagier van een bromfiets gewond geraakt na een ongeval met een personenwagen. Een auto reed een parkeerplaats op, maar merkte vermoedelijk de bromfietser niet op en reed hem aan. De passagier kwam hierbij ten val en werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.