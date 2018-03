Pasar organiseert fietsenwijding 13 maart 2018

02u48 0

Pasar Berlare organiseert op zondag 18 maart een fietsenwijding en een lentefietstocht. Beide activiteiten staan open voor iedereen en worden georganiseerd in samenwerking met de Sint-Martinusparochie. De fietsenwijding gaat door om 14 uur aan de kerk van Berlare. Aansluitend start de middagfietstocht voor een trip van zo'n 25 kilometer. Halverwege wordt even halt gehouden om te verpozen. Info: 052/42.25.26 of www.pasar.be/berlare. (KDBB)