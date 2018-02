Pasar organiseert feest 16 februari 2018

02u51 0 Berlare Pasar Berlare organiseert de jaarlijkse feestbijeenkomst op zondag 25 februari in feestzaal De Dreef. Iedereen is welkom, zowel leden als niet-leden van Pasar.

Op het programma staat een gezellig etentje met viergangenmenu. Na het eten wordt even teruggeblikt op het voorbije jaar en ook het programma voor dit jaar wordt bekendgemaakt. Daarna mogen alle aanwezigen deelnemen aan een bingo-activiteit. Deelnemen kost 30 euro voor leden van Pasar, andere deelnemers betalen 35 euro. Inschrijven kan nog tot woensdag 21 februari via achiel.desmet@skynet.be of via www.pasar.be/berlare. (KDBB)