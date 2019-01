Pas geplant en al beschadigd: Vandalen stelen planten uit plantvakken Schepen vraagt respect voor het werk van de arbeiders. Koen Baten

18 januari 2019

14u03 0 Berlare Op het kruispunt aan de Veerstraat en de Moleneindestraat hebben vandalen gisteren enkele planten gestolen uit een pas geplant perkje. In totaal stonden er een dertigtal plantjes en werden er in het midden tien uitgetrokken. Ook in het perkje aan het kruispunt van het Sluis en de Hoogstraat werden er enkele planten uitgetrokken.

Enkele werknemers van de stad hadden ze pas begin deze week geplant. Steven Vandersnickt, schepen van Openbare Werken, vindt het jammer dat de plantvakken nu al beschadigd zijn. “We willen in de gemeente binnenkort nog meer werk maken van dit soort plantvakken", aldus Vandersnickt. “Onze medewerkers van de gemeente hebben hier hun best voor gedaan om er iets mooi van te maken en dan worden ze al vernield, daarom wil ik nu al een signaal geven dat we dit niet aanvaarden en dat we respect moeten hebben voor de arbeiders die hun tijd hier in steken", klinkt het. Wie er achter de diefstal zit, is niet duidelijk.

In de toekomst wil de gemeente nog nieuwe vakken creëren in de gemeente. “Binnen enkele weken zullen we ook voor verfraaiing zorgen aan het Donkoeverpark en de klappel. We hopen dat de perkjes dan niet beschadigd worden”, besluit de schepen.