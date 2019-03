Panta Rhei Overmere speelt De Jossen Koen Baten

28 maart 2019

10u43 1 Berlare De toneelgroep Panta Rhei uit Overmere komt met een nieuw stuk op de planken. Dit keer brengen ze een een theatertekst van Tom Lanoye: ‘De Jossen’. Het stuk gaat over een groep Jossen die al jarenlang toneel speelt. Eén Jos wil er mee ophouden, wat de andere personen diep treft en het bestaan op hun grondvesten doet daveren.

De Jossen is een absurde en tragikomische zoektocht naar hernieuwde samenhorigheid. Voor het eerst doet Panta Rhei een beroep op Dirk Van Vaerenbergh als professioneel regisseur. “De Jossen, dat is eten en drinken. Voor regisseur én spelers. Want je kan er alle kanten mee op. Wij kiezen voor een sterke bewegingsvoorstelling en laten geen kans onbenut om het komisch potentieel van elke passage te verkennen. En toch blijft de tekst helemaal Tom Lanoye”, klinkt het.

De voorstellingen van de Jossen beginnen op 26 april. Daarna is er nog een voorstelling op 27 april en 3 en 4 mei telkens om 20 uur. Het stuk gaat door in de gemeentelijke feestzaal in de Burgemeester De Lausnaystraat. Tickets kosten 9 euro, wie vooraf een vispannetje wil komen eten betaald 20 euro. Reserveren kan via www.pantarhei-joker.be of via 0474 68 32 55.