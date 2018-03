Paasduik 31 maart 2018

De Dendermondse IJsberen organiseren voor de 32e keer hun Paasduik. Op maandag 2 april om 14 uur springen ze het water van het Berlaarse Donkmeer in. Mensen die graag eens mee het water in duiken, mogen dat proberen. Deelnemen is gratis. Info:





depleckeryorick@hotmail.com





(KDBB)