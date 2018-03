Oscarine viert 103de verjaardag 07 maart 2018

02u49 0

Oscarine Haentjens werd gisteren 103 jaar en dat vierde ze in woonzorgcentrum Ter Meere samen met haar familie en het personeel. "Hard werken en niet te veel drinken", is de gouden raad die Oscarine steeds meegeeft aan de mensen die mee haar verjaardag komen vieren. "Zo heb ik deze leeftijd bereikt", zegt de dame die geboren werd in Schellebelle. Ze werkte als korsetnaaister in de lingeriefabriek Van de Velde. In 1942 trouwde ze met Cyril Pieters en na de oorlog opende ze haar eigen naaiatelier waar ze uitsluitend lingerie maakte. Het koppel kreeg twee kinderen en in 1991 overleed Cyril. Oscarine bleef nog negentien jaar in haar eigen huisje wonen en acht jaar geleden verhuisde ze naar woonzorgcentrum Ter Meere, waar ze vandaag nog steeds gelukkig is. Het personeel legde Oscarine dan ook extra in de watten tijdens haar 103e verjaardag. (KDBB)