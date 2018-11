Orgelcomité organiseert Kerstconcert voor music for life Koen Baten

25 november 2018

Het orgelcomité van Overmere organiseert op 22 december om 18.00 uur zijn ‘Kerstconcert for life" in de kerk van Overmere. Het comité heeft hiervoor een 60-tal jonge violisten, harpisten en organisten uitgenodigd. Zij hebben allemaal les gevolgd bij Griet Wytynck en Lieve Van de Rostyne aan de muziekacademies van Lebbeke, Wetteren en Zottegem. “Met dit concert steunen we het goede doel ‘Music Fund’. Deze organisatie geeft kinderen in conflictgebieden en ontwikkelingslanden de kans om even hun problemen te vergeten door muziek te maken", zegt Roland van Rostijne van het orgelcomité. De toegangsprijs voor dit concert bedraagt 12 euro. Kaarten in voorverkoop of reservatie kosten slechts 10 euro. Je kan kaarten bestellen via www.orgelovermere.be.