Opnames voor vierde kampioenenfilm in Overmere Koen Baten

19 maart 2019

14u08 0 Berlare Op zaterdag 23 maart vinden er in de Kruisstraat in Overmere opnames plaats voor de vierde film van FC De Kampioenen. Hierdoor wordt de doorgang van Overmere richting Gent afgesloten en moet er plaatselijk omgereden worden. Het verkeer richting Zele wordt periodiek tegengehouden.

Het is niet de eerste keer dat er in Overmere gefilmd wordt voor de films van FC De Kampioenen. In 2015 en 2017 was hier al eerder een passage. “Vetsmelterij Baetens in de Kruisstraat vormt zaterdag weer het decor voor de worstenfabriek van Balthazar Boma”, zegt schepen van Mobiliteit Carine Meyers. “Dat heeft gevolgen voor het verkeer en daarom nemen we maatregelen.”

De opnames vinden plaats tussen 12 uur ‘s middags en 1 uur ‘s nachts. Het verkeer richting Gent wordt dan omgeleid via Lindestraat, Kloosterlandstraat, Begoniastraat en Kerkstraat. Het verkeer richting Zele zal ter hoogte van de Fortstraat en de Kruisstraat maximum twee minuten tegen gehouden worden. “De omwonenden worden verwittigd door de organisatie via een bewonersbrief”, aldus de schepen.