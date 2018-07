Openluchtcinema tijdens waterfeesten Koen Baten

26 juli 2018

13u32 5

Berlare maakt zich stilaan op voor de waterfeesten op 3,4 en 5 augustus. Ze doen dit met enkele vaste waarden die heel wat volk lokken, maar er is ook plaats voor vernieuwing. "Dit jaar houden we op vrijdagavond een grote openluchtcinema aan het donkmeer", Zegt Dieter D'hollander van VVV Donkmeer.

De waterfeesten zijn al jaren een vaste waarde in Berlare en lokken elk jaar heel wat volk naar het driedaagse feest. Met het schitterende weer dat nog zeker twee weken zal duren werd er ook niets aan het toeval overgelaten. "Voor de triatlon die we elke zaterdag organiseren moesten we natuurlijk ook het water van het donkmeer controleren", zegt schepen Steven Vandersnickt. "Door enkele ingrepen van de gemeenten en het plaatsen van zuurstofpompen is het water van zeer goede kwaliteit en hebben we geen last van blauwalgen. Er kan dus zonder enig risico in gezwommen worden", klinkt het.

Door de droogtemaatregelen die in de provincie van kracht zijn zullen er mogelijks enkele andere wateractiviteiten niet meer kunnen doorgaan, maar de gemeente denkt na om eventueel een uitzondering te vragen voor die drie dagen. Het programma blijft echter goed gevuld. Voor het eerst wordt er ook een openluchtcinema georganiseerd aan het toeristisch infokantoor. "We tonen er drie films, zowel voor de kindjes, de jeugd als volwassen", aldus Dieter en Ignace. "We plaatsen enkele stoelen vooraan, maar de bewoners mogen ook zelf hun eigen dekentje of stoel meebrengen. Wij voorzien popcorn en dranken ter plaatse", klinkt het. De drie films samen kosten tien euro en bestellen kan je via vvvdonkmeer.be/cinemadonkmeer. Er zijn nog steeds tickets beschikbaar.

Zoals elk jaar is er ook opnieuw ter land ter donk en in het meer, dat dit jaar terug naar de basics gaat van het concept. "Een schans naar beneden, een stuk varen en aan een touw klimmen om dan de bel te luiden", klinkt het. Ook naast het donkmeer zijn er opnieuw tal van activiteiten en werd ook voor de nodige vernieuwing en aanpassing gezorgd.

"We hebben onder meer de gratis inkom opgetrokken van 12 naar 16 jaar. Op deze manier willen we families en de jeugd meer kans geven om kennis te maken met de waterfeesten en hen te laten zien wat we in petto hebben", zegt Vandersnickt.

Verder is er het klassieke programma met tal van optredens, demonstraties flyboarden, de triatlon enzovoort. Lokale handelaars organiseren dit jaar ook een barbecue aan de Brielstraat in Berlare waarbij ook de vrolijke vriendenbus aanwezig zal zijn. Tot slot word de openingsstoet op zondag dit jaar om 11.00 uur gegeven om het volk vroeger naar de feesten te laten afzakken. Hierbij hoort ook een tombola waarbij tal van leuke prijzen te winnen zijn zoals ene helikoptervlucht. Traditiegetrouw worden de waterfeesten afgesloten met een spetterend vuurwerk. Via www.berlare.be/waterfeesten kan je nog steeds tickets bestellen.