Open Vld: mix van vaste waarden en nieuwkomers 11 juni 2018

Open Vld Berlare maakte gisteren de lijst bekend waarmee ze naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken. Huidig burgemeester Katja Gabriëls trekt de lijst. Lijstduwer is Karel De Gucht. De eerste vijf plaatsen worden ingevuld door de huidige leden van het college van burgemeester en schepenen.





Opvallende nieuwkomer is Pieter Janssens die de voorbije jaren al wat geschiedenis van Berlare en Overmere blootlegde. Ook Ruben De Backer en Denny Wettinck zijn opvallende nieuwkomers. Nog nieuwe namen zijn Gino Callaert, John De Vriese, André Baeyens en Lieve Van Cauteren. Open Vld haalde in 2012 een absolute meerderheid. Met het bekendmaken van de lijst trappen de Berlaarse liberalen hun campagne af met de slogan 'Sterk beleid! Lijst van de burgemeester'. (KDBB)