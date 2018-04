Op zoek naar waterdiertjes 04 april 2018

02u50 0

Vzw Durme gaat op zoek naar waterdiertjes in het Donkmeer en nodigt daarvoor iedereen uit. Onder water leven heel wat dieren zoals libellenlarven met drie staarten, kikkers met een staart, spinnende watertorren en mysterieuze kokerjuffers. Onder begeleiding van een gids worden ze uit het water geschept en onder de microscoop gelegd. Iedereen is welkom om deel te nemen op woensdag 4 april om 14 uur bij vzw Durme, Donklaan 119a in Berlare. Deelnemen kost 7 euro voor leden van vzw Durme en 10 euro voor deelnemers die geen lid zijn. (KDBB)