Op deze 'politieke website' wordt niet met modder gegooid Katrijn De Bleser

01 augustus 2018

12u00 1 Berlare Een duidelijk en vooral eerlijk overzicht van de verschillende partijen en hun kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen: dat is het doel van de website www.berlare-verkiezingen.be. "Ik wilde een onafhankelijk overzicht na al dat moddergegooi op sociale media", zegt initiatiefnemer Stefaan Joos.

"Op de pagina's van de Facebookgroepen die opgericht werden voor alle inwoners van Berlare wordt de laatste tijd stevig met modder naar elkaar gegooid", zegt Joos. "Ik ben naar de leden van de verschillende partijen gestapt om eens te horen wat zij daar van vinden. En wat bleek? Stuk voor stuk vonden ze dat moddergegooi een groot probleem."

"De oplossing dacht ik te vinden in een neutrale website", vervolgt Joos. "De verschillende partijkopstukken waren het met mij eens en samen hebben we dan een webdesigner in de arm genomen."

En zo staat sinds vorige week de website www.berlare-verkiezingen.be online. "Met steun van alle partijvoorzitters en lijsttrekkers uit Berlare." En ook de inwoners tonen interesse. In de eerste vier dagen kreeg de website al meer dan tweeduizend bezoekers. "De inhoud is nog niet helemaal klaar", geeft Joos nog mee. "Kandidaten die in oktober opkomen, kunnen immers hun eigen deeltje op de pagina invullen."

Via een vragenlijst wordt er ook gepolst naar de interesse van partijen om met elkaar in zee te gaan. Maar of alle politici die vraag wel willen beantwoorden? "Waarschijnlijk niet. Maar het zijn vragen op persoonlijk niveau, niet op partijniveau." Aan de website werd ook een Facebookpagina gelinkt. 'Berlare verkiezingen 2018' brengt regelmatig updates wanneer politici vragen op de website invullen.