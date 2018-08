Ongeduldige chauffeur negeert rode licht, rijdt werkman bewust aan en pleegt vluchtmisdrijf in Berlare Soga NV ontgoocheld maar niet verrast door verkeersagressie Koen Baten

02 augustus 2018

16u05 0 Berlare Aan de Brugstraat in Berlare heeft een bestuurder van een blauwe Volvo een dertiger vanmorgen bewust aangereden nadat hij het rode licht negeerde aan wegenwerken. Na de aanrijding pleegde de chauffeur vluchtmisdrijf, getuigen konden gelukkig de nummerplaat noteren en gaven dit door aan de politie, die een onderzoek is gestart. “Dit is verschrikkelijk voor de man die is aangereden, zoiets doe je toch gewoon niet”, zegt een getuige.

Het ongeval gebeurde vanochtend rond 08.00 uur. De firma Soga NV uit Verrebroek is er al enkele dagen bezig met een wegverzakking te herstellen. Daarom werden er ook verkeerslichten geplaatst om het verkeer beurtelings te laten parkeren. Twee werknemers van de firma waren er de laatste werken aan het uitvoeren met een betonmixer. Een blauwe Volvo, die vanuit Schoonaarde kwam en richting het centrum van Berlare reed, kwam in de file terecht achter de lichten. De inzittenden hadden duidelijk geen geduld en reden plots vanuit de file door het rode licht.

Meer en meer komen wij dit soort situaties tegen. Onze werkmannen moeten elke dag voorzichtig zijn. Soga NV

“De twee personen die in de wagen zaten, reden plots uit de file en wilden door het rode licht rijden”, vertelt ooggetuige Jef, die vlakbij woont en het ongeval zag

gebeuren. “Een van de werklieden zag het gebeuren en deed teken naar de wagen

met zijn been dat hij moest stoppen.” De chauffeur stopte even, maar werd verbaal bijzonder agressief. Hij begon te roepen en maakte zich bijzonder druk. “Er kwamen zelf dreigementen aan te pas dat hij hem zou ombrengen”, klinkt het.

Enkele seconden later reed de bestuurder aan hoge snelheid door. “Hij reed vol

over het been en de voet van de man”, aldus Jef. Die kwam ten val en liep ernstige schaafwonden op. Na de aanrijding pleegde de bestuurder vluchtmisdrijf. In de wagen zaten vermoedelijk twee personen van allochtone origine.“Het is overduidelijk dat de chauffeur bewust op de werkman afreed, die eigenlijk niets verkeerd deed”, gaat Jef verder. “Dit heb ik nog nooit gezien, zo een agressie.”

Soga NV, het bedrijf dat de werken uitvoerde, is ontgoocheld in de gebeurtenissen, maar niet verrast. “Meer en meer komen wij dit tegen en moeten onze werkmannen elke dag opletten. Het is bijzonder triest om dit te moeten meemaken, maar eigenlijk worden we het stilaan gewoon”, klinkt het bij het bedrijf. “Onze werknemer heeft vooral veel schaafwonden opgelopen, maar gelukkig geen breuken. Hij is wel enkele dagen werkongeschikt”, klinkt het.

Ook een andere getuige zag vanuit het raam van haar woning het ongeval gebeuren. “Ik werd plots wakker van luid getoeter en lawaai”, klinkt het. “Ik keek onmiddellijk door het raam naar buiten en hoorde het geroep, ik wist meteen

dat dit fout zou aflopen.” De discussie liep verder op tot de getuige de man

terug zag instappen. “Daarna reed hij in volle snelheid af op de man en reed

hij hem bewust aan. Ik nam onmiddellijk mijn gsm en nam foto’s van de wagen en

nummerplaat. Deze bezorgde ik aan de politie”, klinkt het.

De politiezone Berlare/Zele bevestigt dat er een geval van verkeersagressie is geweest aan de werken in de Brugstraat. “Onze diensten zijn ter plaatse de vaststellingen gaan doen. De bestuurder is na de woordenwisseling over het been van het slachtoffer gereden”, zegt hoofdinspecteur Johan de Bruycker. “Momenteel zijn we bezig met het onderzoek en worden de dader of daders opgespoord, maar meer nieuws hebben we hier nog niet over”, besluit De Bruycker.