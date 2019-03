Oldtimerfietsen veroveren Berlare Koen Baten

24 maart 2019

15u01 0 Berlare De Oude Gloriën hebben in Berlare zondag een fietstocht georganiseerd van 20 kilometer doorheen de gemeente. Dit is geen gewone fietstocht, maar wel een tocht met oldtimerfietsen en in oude klederdrachten.

Heel wat fietsers verzamelden vanochtend aan café De Wandeling in Berlare. Daar kreeg iedere deelnemer een stevig ontbijt om de fietstocht aan te vatten. Met de zon die aanwezig was, werd het een zeer geslaagde fietstocht. Onderweg werd er halt gehouden op enkele mooie plaatsen in de gemeente. De eerste stop was het Oud Brughuys, daarna werd er gestopt aan het Riekend Rustpunt en het Kasteelpark in. De fietstocht werd terug beëindigd in café De Wandeling.