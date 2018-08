Of er een fonteintje in de vijver kan? Da's maar een woord! Katrijn De Bleser

01 augustus 2018

12u00 1 Berlare De blusvijver van woonzorgcentrum Ter Meere beschikt voortaan over een fonteintje, in elkaar geknutseld door het eigen personeel.

De blusvijver van Ter Meere is meer dan een reservoir waar gebruik van gemaakt wordt in geval van nood. "Er zitten al langer visjes in", zegt directeur Freddy Schollaert. "En onze bewoners vinden het fijn om er eens rond te wandelen en naar die vissen te kijken. Het idee om er een fonteintje in te plaatsen, bestond al langer. Maar het was praktisch moeilijk omdat het reservoir 1,60 meter diep is. Je moest dus al gaan duiken om dat gedaan te krijgen."

Met de hitte van de voorbije weken was de vraag naar een fonteintje echter nog groter geworden. "De bewoners vroegen zich af of de vissen wel genoeg zuurstof zouden krijgen. Onze medewerkers zijn dan op zoek gegaan naar een creatieve oplossing en die hebben ze gevonden in de vorm van een linnenkar. Die werd in het water geplaatst als steunpunt voor de fontein. We zullen nu nog net bekijken of we eventueel een zwaardere pomp kunnen installeren, zodat er ook meer water gepompt kan worden."