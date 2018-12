Nog vier extra boekenhuisjes in Berlare Koen Baten

19 december 2018

De gemeente Berlare heeft nog vier extra boekenhuisjes bijgeplaatst in de gemeente. Het gaat dan om kastjes aan het Donkoeverpark, aan de achterkant van de school kleurenboog, in Overmere tussen de doorgang van de feestzaal en de IBO en in Uitbergen op de gemeenteschool en aan het gemeenteplein. “De bedoeling is dat geïnteresseerden hier boeken kunnen uitnemen en deze dan later terug plaatsen", zegt schepen Carine Meyers.

Begin oktober werden er al enkele boekenhuisjes geplaatst. Zo werd er al één geplaatst aan het kasteelpark en in de Leopolddreef. De boekenhuisjes zijn vooral bedoeld om de bewoners weer aan het lezen te zetten, omdat de drempel soms te hoog is voor mensen om nog naar de bibliotheek te gaan. “Wij hopen dat we de mensen zo weer aan het lezen kunnen krijgen", klinkt het.