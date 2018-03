Nieuwe vzw zorgt voor animatie tijdens De Ronde KOERSDIRECTIE ZAL AANWEZIG ZIJN TIJDENS KORTE CEREMONIE KATRIJN DE BLESER

22 maart 2018

02u30 0 Berlare Fred De Bruyne Vrienden vzw zorgt dit jaar voor animo tijdens de doortocht van De Ronde van Vlaanderen. De gloednieuwe vzw zal nog meer koersgerelateerde activiteiten organiseren in wielerdorp Berlare.

Berlare heeft een rijke koersgeschiedenis. In de gemeente is tot vandaag de 'kermiskoers' nog steeds een koers waar een massa toeschouwers naar komt kijken. Ze krijgen er dan ook steeds een aantal grote namen aan de start. De Donkgemeente werd vorig jaar uitgeroepen tot één van de zeven Dorpen van De Ronde. Toen deed Vlaanderens mooiste Berlare aan en dat zal op 1 april niet anders zijn. Het Wielercomité organiseerde vorig jaar een korte ceremonie aan het monument van Fred De Bruyne.





Nieuwe vzw

Dit jaar zal dat opnieuw gebeuren, maar deze keer is de organisatie in handen van Fred De Bruyne Vrienden, een gloednieuwe vzw die bestaat uit voormalige leden van het Wielercomité. "De nieuwe vzw staat volledig los van het Wielercomité", zegt voorzitter Jeff De Kegel. "Het is niet de bedoeling om onze eigen koersen te organiseren, wel willen we leuke activiteiten organiseren waarbij de koers centraal staat."





Een eerste activiteit staat alvast gepland tijdens de doortocht van De Ronde van Vlaanderen op zondag 1 april, aan het monument van Fred De Bruyne in de Nieuwstraat. "Tijdens de korte ceremonie vorig jaar misten we wat om te eten. Daar spelen we nu op in met de organisatie van een barbecue. Met 130 deelnemers is die intussen al helemaal volzet. In de namiddag kan iedereen de koers er volgen op twee grote schermen. Net voor de doortocht van De Ronde langs het monument mogen we ook dit jaar de koersdirectie er verwelkomen. Die zal even halt houden voor een korte ceremonie. We rekenen opnieuw op heel wat interesse bij het publiek. Op de dag van De Ronde willen zelfs alle vrouwen eens buiten komen voor de koers."





Expo en fietsinitiaties

De dag voor De Ronde van Vlaanderen organiseert Fred De Bruyne Vrienden vzw alvast een fietstocht voor de hele familie. "Daarbij volgen we een deel van de Fred De Bruyne route. Die route stippelde ik vorig jaar samen met Willy Van Linter uit. Ze gaat langs plaatsen in onze gemeente die wat met Fred De Bruyne te maken hebben, zoals zijn geboortehuis. De route wordt intussen ingericht als permanente fietsroute", zegt De Kegel. En zo hebben de vrienden van het Berlaarse wielericoon dat in 1957 Vlaanderens Mooiste won nog veel meer in petto. Om de vier jaar komt er een expo over hun held en zullen ze ook fietsinitiaties organiseren. "De opbrengst van onze activiteiten zullen we elk jaar schenken aan een sociaal goed doel in Berlare", aldus De Kegel. Info: fdbruynevrienden@gmail.com.