Nieuwe straat in verkaveling genoemd naar krijgsgevangene

07 februari 2019

De nieuwe verkaveling gelegen tussen de Turfputstraat, Spinnerijstraat, Schuttersweg en Langewegel in Berlare krijgt definitief de naam Petrus Mijsstraat. In de nieuwe verkaveling zijn 53 loten voorzien waar 53 nieuwbouw woningen komen. Petrus Mijs verwijst naar een krijgsgevangene uit de Tweede Wereldoorlog die lang ongekend was gebleven. De naam was een voorstel van de Heem- en Oudheidkundige kring van Berlare. Pas recent dook de naam op in archieven en ontdekte men de geschiedenis van de man. Hij ligt begraven op het kerkhof in Berlare naast Emiel Hertecant en Alfons De Grauwe, die ook krijgsgevangen waren in de tweede wereldoorlog. De gemeenteraad keurde het voorstel voor de naam goed. Het nieuwe straatnaambord zal binnenkort geplaatst worden.

