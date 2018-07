Nieuwe kandidaten voor CD&V-lijst Katrijn De Bleser

31 juli 2018

16u14 1

Chris Temmerman en Mirella Hulpiau krijgen in oktober een plekje op de lijst van CD&V Berlare.

CD&V Berlare maakt enkele nieuwe namen bekend van mensen die tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen een plekje op de lijst krijgen. Chris Temmerman (53) is vrachtwagenchauffeur en woont samen met zijn vrouw Martine Samson. Vader Paul was jarenlang voorzitter van ACW Berlare. Chris zelf is sterk betrokken bij de Berlaarse karateclub Kusanku. Het is de eerste keer dat Chris zal opkomen.

Ook voor Mirella Hulpiau (43) uit Uitbergen is het de eerste keer dat ze zich kandidaat stelt. Ze werkt voor FOD justitie. Samen met haar man Hans Krick heeft ze twee zonen. "Ik wil me inzetten voor mensen en luisteren naar de noden. In de huidige ploeg van CD&V heb ik veel vertrouwen", aldus Hulpiau.