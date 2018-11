Nieuwe directeur voor Gemeenschapsschool Ten Berge Koen Baten

25 november 2018

Het gemeenschapsschooltje Ten Berge in de Galgenbergstraat in Berlare heeft sinds eind oktober een nieuwe directeur. Katrien De Moerloose neemt de fakkel over. De vrouw staat al heel lang in het onderwijs. De afgelopen 18 jaar gaf ze les op het Lyceum in Aalst. “Leerlingen stimuleren om betrokken en actief deel te nemen aan het schoolgebeuren deed ik als coach van de leerlingenraad", aldus Katrien. “Daarnaast kreeg ik vorig schooljaar de kans om deel te nemen aan de ‘Talentenwerf’ georganiseerd door de Scholengroep en kon ik aansluitend de opleiding directeur volgen in Brussel.” De nieuwe directeur wil de school verder uitbouwen en samen bouwen aan een leuke toekomst. “Ik wil bijdragen aan kwalitatief hoogstaand onderwijs en leerwinst voor alle kinderen zowel op cognitief als op socio-emotioneel gebied. Uiteraard samen met het team, maar ook zeker in overleg en in samenwerking met ouders en met andere partijen die bij de school betrokken zijn", aldus Katrien.