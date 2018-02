Nieuwe badkamers voor assistentiewoningen 17 februari 2018

02u37 0 Berlare De veertig assistentiewoningen van het OCMW kregen een nieuwe badkamer. "De vorige badkamers waren verouderd en niet goed aangepast an rolstoelgebruikers", zegt OCMW-voorzitter Gunther Cooreman (Open Vld).

"De voorbije maanden werd hard gewerkt aan de renovatie van de badkamers in de twee complexen met assistentiewoningen", zegt OCMW-voorzitter Gunther Cooreman (Open Vld). Zowel de 25 woningen van De Zilverberk in Berlare als de vijftien woningen van Boerenkrijghof in Overmere kregen nieuwe badkamers. "Het resultaat is een moderne badkamer die voldoet aan de huidige vereisten en regelgeving zoals een inloopdouche en armsteun aan het toilet."





De woningen zijn 25 jaar oud, de voormalige badkamers waren even oud. "Een opfrisbeurt was dus nodig. De werken hebben 400.000 euro gekost. Die kosten rekenen we niet door aan de bewoners. Wel wordt deze maand de dagprijs geïndexeerd, maar dat gaat om een jaarlijkse indexering die niets met de renovatiewerken te maken heeft." Bewoners Gustaaf Haentjens (69) en Marleen Samson (57) zijn tevreden met het resultaat. "De badkamer oogt veel ruimer en ook de douche is nu groter. Er is geen opstapje meer om in de douche te gaan, wat het voor rolstoelgebruikers makkelijker maakt. We zijn tevreden met het resultaat."





Eerder kregen de assistentiewoningen ook al nieuwe terrassen op de balkons, nieuw buitenschrijnwerk en garagepoorten en nieuwe keukens. (KDBB)