Niet koud genoeg voor schaatspret op het Donkmeer 01 maart 2018

02u56 0 Berlare Hoewel het al een week vriest, zal schaatsen op het Donkmeer er de komende weken niet inzitten. Het meer is op verschillende plaatsen bevroren, maar evengoed zijn er nog plaatsen waar het water geen ijs werd.

Menig Donkenaar zit er al maanden op te wachten en hoopte vorige week stiekem dat het deze week nog eens zo ver zou zijn: een bevroren Donkmeer om op te schaatsen. Maar het geduld zal verder op de proef gesteld worden. Het Donkmeer vertoont aan de oevers wel ijsplekken, maar er is helemaal nog niet genoeg ijs om te schaatsen. Ook lopen op het bevroren water is niet aan te raden.





"Nog tot en met vrijdag blijft het wel winteren, waardoor een aantal windwakken dichtvriezen. Maar het ijs blijft nog uiterst onbetrouwbaar", weet het lokale weerbericht. 'Kenners' van het Donkmeer die gisteren een kijkje kwamen nemen, zagen al snel dat schaatsen er niet meer zal inzitten. "Vanaf vrijdag begint het al te dooien, dus schaatsen of spelen op het meer zit er niet in. Uit ervaring weten we dat het toch enkele weken goed moet vriezen voordat we ons op het bevroren water mogen begeven."





Enkele nieuwsgierigen kwamen gisteren een kijkje nemen aan het meer. "We kijken er enorm naar uit om nog eens op het meer te schaatsen, maar het zal er ook dit jaar spijtig genoeg niet inzitten."





(KDBB)





